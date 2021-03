SERIE A Pesaro riceve la Virtus e attende Eboua Dopo una lunga e travagliata trattativa, l'accordo per il ritorno del camerunense sarebbe stato trovato.

Lo stop dei medici posticipa ancora il rientro di Massenat – si spera nell'ok per la prossima contro Reggio – ma non ferma Repesa, che al netto dei postumi dei covid vuole esserci e ci sarà. La sua assenza è pesata tantissimo nelle trasferte lombarde e il rientro, per quanto affrettato, diventa cruciale per tentare di arginare la Virtus. Implacabile in Eurocup – 16/16 e testa di serie n°1 ai quarti – ma non in Serie A, dove spesso perde colpi e viene dal ko contro una Brindisi rimaneggiata. La prima sconfitta esterna stagionale, a riprova di come Bologna, lontano dalla Segafredo Arena, sia quasi una sentenza. Per contro, dopo il figurone in Coppa Italia Pesaro ha un po' smarrito l'assetto e deve ritrovarlo. Intanto pare vicina al lieto fine la telenovela Eboua: dopo mille alti e bassi le parti avrebbero trovato l'accordo e, a meno dell'ennesimo colpo di scena, con l'inizio della settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Nel servizio le parole di Jasmin Repesa, coach Carpegna Prosciutto Pesaro

