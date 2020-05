CARPEGNA PROSCIUTTO Pesaro seconda nell'impegno di under 25

Pesaro seconda nell'impegno di under 25.

La Carpegna Prosciutto Pesaro è tra le squadre che nella stagione dichiarata chiusa anzitempo dalla FIP ha schierato più giocatori italiani. Ad annunciarlo una nota del club che precisa come col 30,6 per cento i pesaresi occupino il quarto posto in questa speciale classifica. Un'altra classifica vede la VL nelle posizioni di vertice: è quella riservata all'impiego degli under 25 che vede i pesaresi secondi dietro la sola Sassari.



I più letti della settimana: