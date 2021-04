CAMPIONATO Pesaro si prepara a Brindisi tra ricorso Fortitudo e infortunio di Delfino Per il capitano è lesione completa della fascia plantare sinistra. Intanto la società ha trasmesso la documentazione relativa al rientro di Robinson.

La capolista Brindisi si avvicina ma per la VL sono c'è ancora da pensare agli strascichi della vittoria – sub iudice – con la Fortitudo. Innanzitutto per l'infortunio di Delfino: è lesione completa della fascia plantare sinistra, col capitano che ha già iniziato il programma riabilitativo. Il comunicato non specifica i tempi di recupero, ma con sole tre settimane alla fine della regular season il rischio che sia finita qui, o quasi, c'è. Intanto, la società ha trasmesso al Giudice Sportivo la documentazione relativa al ricorso presentato dalla Effe: in ballo la posizione di Justin Robinson, in campo all'Unipol Arena dopo essere risultato negativo in giornata. Rientro irregolare per i bolognesi, dalla VL però traspare la certezza di aver fatto tutto secondo regola.

L'attualità comunque è il 5° incontro stagionale – tra campionato, Supercoppa e Coppa – con Brindisi: sin qui è 3-1 per Pesaro, curioso considerando la stagione al top dei pugliesi. Solo teoricamente in emergenza, col capocannoniere di A Harrison infortunato e Thompson, Perkins e coach Vitucci fuori per covid. Eppure domenica è arrivato il successo con Milano e il ritorno in vetta, condivisa con Olimpia e Virtus (che hanno più gare e con Brindisi le hanno perse tutte). L'ultimo ko dei biancazzurri risale proprio alla gara di andata con Pesaro, che al PalaPentassuglia dominò per 40' nonostante l'immediato infortunio di Massenat. E lo scenario era simile a questo, con Brindisi appena sbarcata in vetta con 10 successi in fila e la VL reduce da un periodo poco brillante: della serie, le premesse per fare il colpaccio, almeno stando alla cabala, ci sono tutte.

