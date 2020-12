Pesaro sogna un'altra sera da grande

Anticipazioni VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto chiude giocando un anno davvero da dividere a metà. La squadra materasso pre Covid è un lontano ricordo, quella che ha cominciato questa complicata stagione è un'altra squadra. Altro spessore, altri obiettivi e anche altra guida tecnica. Perché la mano di Repesa è sempre più visibile cammin facendo. Due vittorie consecutive, l'ultima di spessore in casa contro Trieste, l'altra di prestigio a Brindisi contro una candidatissima a scudettarsi a fine giochi. E domani rieccola la Vuelle alla Segafredo Arena ospite di una Virtus che ancora non ha il passo della grande soprattutto per i continui inciampi casalinghi.



Le V nere hanno aggiunto la perla Belinelli ad un roster da primissima fascia destinato a decollare. Ma Pesaro, ingolosita dal grande momento e da una graduatoria lusinghiera che la vede in zona play off ha messo sotto contratto l'esperienza di Gerlad Robinson, guardia 31 enne svincolata dopo il fallimento di Roma. Sfida nella sfida quella tra Coach Djordjevic e Coach Repesa: l’allenatore bianconero, che a Pesaro ha giocato dal 2003 al 2005, era in campo con Milano nella finale scudetto contro la Fortitudo allenata dal coach croato. Palla a due ore 18.15.