SERIE A Pesaro vince ancora: Trieste ko 84-74 Gara sempre in bilico e decisa negli ultimi 3' 30", nei quali la VL piazza un parziale di 12-1.

Grazie a una grande prova corale, la VL Pesaro dà seguito al colpaccio di Brindisi battendo 84-74 Trieste. Una gara quasi sempre in mano alla Carpegna Prosciutto ma decisa solo negli ultimi 3' 30", nei quali i ragazzi di Repesa cancellano l'ultimo vantaggio ospite con un parziale di 12-1. Per la VL spiccano Zanotti (top scorer biancorosso con 21 punti), e le doppie doppie di Cain (doppio 15 punti/rimbalzi) e Robinson (12+10 assist e autore dei primi 5 punti dell'allungo finale). Per Trieste 22 di Doyle e 15 di Henry. Pesaro sale così a 12 punti, rafforzando la propria posizione in zona playoff.

