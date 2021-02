Pesaro vince col brivido e va in finale con Milano

Vola via, quasi si schianta all'atterraggio, ma alla fine la VL Pesaro ritrova una finale di Coppa Italia attesa dal 2004. È 69-74 su Brindisi, a lungo dominata da una VL ininterrottamente avanti fin dal primo quarto e arrivata anche a +17, nel corso del terzo, trascinata da un Justin Robinson da 23 punti. I pugliesi però s'aggrappano a Thompson e Perkins (19 e 16 punti), pian piano risalgono e a 15" sono clamorosamente a -1, con palla in mano: sull'affondo del sorpasso di Visconti però Filipovity è perfetto nel fare muro e salva la baracca, dopodiché Delfino strappa 4 liberi, tutti realizzati, e Pesaro potrà concorrere per quella che sarebbe la sua terza Coppa Italia. C'è però da fare i conti con la tremenda Milano, che nell'altra semifinale schianta 96-65 Venezia e si presenta all'ultimo atto da favorita assoluta.