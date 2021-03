Aleksandar Djordjevic - Paolo Calbini

Fa i complimenti alla VL il coach della Virtus Bologna Aleksandar Djordjevic, i cui ragazzi, dice, non sono riusciti a dar seguito alla buona difesa del primo tempo. Paolo Calbini, vice di Repesa, sottolinea come Pesaro, nonostante la pessima serata al tiro, sia riuscita a restare in partita grazie a dedizione e aggressività in difesa.