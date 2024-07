BASKET Piero Millina: "Al momento non ci sono le condizioni per rimanere alla guida dei Titans"

A pochi giorni dalla partenza con la nazionale under 18 per gli Europei divisione C, il coach della Pallacanestro Titano torna sulla stagione appena conclusa e sottolinea che al momento non ci sono le condizioni per continuare il rapporto con la Federazione Sammarinese.

Nel video l'intervista con Piero Millina - coach Nazionale under 18

