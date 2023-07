Piero Millina nuovo coach dei Titans

Piero Millina è il nuovo coach della Pallacanestro Titano. Il nuovo allenatore dei Titans non è nuovo all’ambiente sammarinese e alla collaborazione con la Federazione, avendo allenato nella scorsa stagione le formazioni Under 17 Gold e Under 15 Silver ed essendo impegnato in queste settimane con gli allenamenti della Nazionale Under 18.

