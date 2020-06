PALLACANESTRO TITANO Porcarelli sulla panchina dei Titans: "Puntiamo forte sui giovani e sull'entusiasmo di tutti"

Giovane, classe '90, ma con già una buona esperienza come tecnico e grande conoscenza dell'ambiente Titans dopo nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di assistente di Massimo Padovano. Ecco Simone Porcarelli, promosso capo allenatore. Tocca a lui guidare la Pallacanestro Titano nel prossimo campionato di C Silver Umbria-Marche, campionato al quale la società ha formalizzato l'iscrizione. Nessuna rivoluzione all'orizzonte, la linea verde sarà ancora al centro del progetto. Quando i ragazzi torneranno in palestra si metteranno alle spalle lo stop più lungo di sempre. Porcarelli non vede l'ora.

Nel video l'intervista a Simone Porcarelli.



