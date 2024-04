BASKET Porto Sant'Elpidio pareggia la serie con la Pallacanestro Titano Domenica al Multieventi gara3 decisiva per il passaggio del turno.

Porto Sant'Elpidio vince 75-69 gara2 e pareggia la serie play off contro la Pallacanestro Titano. La seconda partita dei quarti di finale premia i marchigiani, che partono meglio e dopo il primo quarto sono avanti 25-13. San Marino reagisce a cavallo dell'intervallo lungo, che si chiudere con Porto Sant'Elpidio avanti 43-32. San Marino rosicchia qualche punto e dopo tre quarti di partita si porta a -4. La squadra di Domizioli riesce a contenere nell'ultimo quarto e alla fine s'impone 75-69. Tra i padroni di casa da segnalare i 20 punti di Boffini 20 e i 18 di Fabi. Per i Titans 23 punti per Gamberini e 18 per Felici. Domenica al Multieventi si gioca alle 17 gara3 per decidere il passaggio del turno.

