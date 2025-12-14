SERIE C Porto Sant'Elpidio passa sulla sirena: il Basket Titano perde 64-65 L'unico canestro di Vallasciani basta ai marchigiani, che agganciano San Marino, dopo una gara di sorpassi e controsorpassi

Un canestro di Vallasciani a due secondi dalla sirena condanna la Pallacanestro Titano alla sconfitta interna contro Porto Sant'Elpidio. E pensare che i sammarinesi, partiti malissimo, concedendo un parziale di +10 ai marchigiani nel primo quarto, erano riusciti a rimontare, punto dopo punto, vincendo secondo, terzo e quarto quarto, ma non la partita. A traguardo ormai in vista per i titani, Porto Sant'Elpidio si è presa la gara per 65-64.

I marchigiani, reduci da un'altra vittoria di misura, in casa contro la Taurus Jesi, cercavano due punti utili per allontanarsi dalle zone più basse della classifica e agganciare San Marino, che invece veniva dal turno di pausa e nella giornata precedente aveva vinto a propria volta contro Jesi. La BioTre Servizi parte fortissimo, con una difesa dalle maglie strette e l'attacco guidato da un Fabi già da 10 punti nel primo quarto, finito 27-17.

Toccato il massimo vantaggio sul 39-23 nel secondo, Porto Sant'Elpidio si spegne di colpo, lasciando spazio alla rimonta dei titani, guidati da Amati, Ugolini e Fusco, miglior marcatore sammarinese con 17 punti. Dopo una serie di sorpassi e controsorpassi, la Pallacanestro Titano trova il massimo vantaggio sul 64-57 a 1'45" dalla sirena.

Lì, però, arriva il blackout, che permette ai marchigiani di rientrare: la tripla di Fabi li riporta a contatto, la difesa di Torresi su Felici stoppa i titani e all'ultima azione Vallasciani, fin lì a secco, trova dall'angolo i due punti della vittoria. San Marino incassa una dura sconfitta ed è agganciata dai marchigiani, ma già nel prossimo turno potrà provare distanziarli nuovamente, dato che Porto Sant'Elpidio resterà a riposo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: