CAMBIO DELL'ORA Positivo un giocatore di Cremona, la sfida con la VL Pesaro slitta alle 18 Inizialmente era prevista per mezzogiorno, alla Vitrifrigo.

Positivo un giocatore di Cremona, la sfida con la VL Pesaro slitta alle 18.

La Legabasket ha deciso di fare slittare alle 18 la sfida tra VL Pesaro e Cremona, originariamente in programma domani alle 12 alla Vitrifrigo. La squadra lombarda, che ha riscontrato la positività di un giocatore, aveva chiesto il rinvio per l'impossibilità di partire per Pesaro nella giornata di sabato. La Legabasket però ha optato per il semplice slittamento dell'orario.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: