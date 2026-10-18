SERIE C Prima vittoria per i San Marino Titans, Ferrara cede 84-66 La partita resta in equilibrio fino al principio di ultimo quarto, nel quale i biancazzurri scappano fino al definitivo +18.

I San Marino Titans si costruiscono la prima vittoria stagionale nel quarto conclusivo, nel quale il 4 Torri Ferrara, sin lì sempre a contatto, viene travolto 84-66. I biancazzurri salgono così nel gruppone a quota 2 – che comprende pure gli emiliani – e lasciano Lugo a far da fanalino in solitaria. Spiccano i 18 di Fusco e i 16 di Rinaldi, negli ospiti 19 per Frigieri e 18 per Seravalli. In avvio, sono proprio questi ultimi a firmare, dopo l'immediato vantaggio Titans, il 9-0 che porta avanti Ferrara, risorpassata solo allo scadere di quarto grazie alla tripla di Fusco.

Stessa situazione nel periodo successivo, con alternanza al comando e San Marino avanti alla sirena, e per lunghi tratti nel terzo, il cui finale, però, inizia a parlare di una partita diversa. I Titans prendono un po' di margine, vanno anche sul +7 e chiudono il quarto avanti di 5, stavolta però non ci sarà una contro reazione: in principio di quarto San Martini piazza la bomba del +10, Ferrara resta al palo e da lì in poi la forbice si allarga soltanto, fino ad arrivare al definitivo +18.





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