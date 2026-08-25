Primi allenamenti per la Pallacanestro Titano

Inizia la nuova stagione della Pallacanestro Titano, con tanto lavoro in palestra. Per la squadra di San Marino, che milita nel campionato di Serie C, quest'anno c'è stato lo spostamento dal girone delle Marche a quello dell'Emilia-Romagna, un cambio che porterà a incontrare squadre di livello tecnico superiore rispetto alla passata stagione. Ma il nuovo allenatore Michele Amadori pensa che il suo gruppo abbia le capacità per fare un buon campionato.

L'obiettivo della società è quello di far meglio possibile, di cercare di agguantare i play-off, possibilmente. I ragazzi li vedo belli motivati, belli carichi, sono veramente entusiasti, molto sul pezzo. Non vedevano l'ora di cominciare, io uguale, quindi si prospetta una bellissima stagione. Il livello sarà un po' differente, un po' più alto. Ho visto i roster, ci sono giocatori di livello, allenatori preparati, quindi sarà davvero una bella lotta. Però abbiamo le carte in regola per essere competitivi e giocarsela.

Tante conferme nelle roster della Pallacanestro Titano, tra cui il capitano Davide Macina, colonna della squadra da 17 anni a San Marino, ma anche acquisti importanti come quello di Niccolò Rinaldi, con un lungo trascorso in categorie superiori.

"Rinaldi è un caro amico, un ragazzo che conosco da tanti anni ed è un vero leader, prima di essere un grandissimo giocatore. (1:25) L'abbiamo voluto a tutti i costi, ce lo siamo andati a prendere in tutti i modi. (1:32) Lui ha accettato subito, per me è un grandissimo acquisto di livello, anche a livello di gruppo, non solo a livello tecnico".







