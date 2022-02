SERIE C SILVER Questa sera il big match tra Pallacanestro Titano e Montemarciano

Questa sera il big match tra Pallacanestro Titano e Montemarciano.

Questa sera torna in campo la Pallacanestro Titano per l'ultima giornata della prima fase di Serie C Silver. Ed è un vero e proprio scontro diretto quello che attende i Titans contro Montemarciano. Entrambe le squadre, infatti, sono in vetta al Girone A con 22 punti, frutto di 11 vittorie e sole 2 sconfitte: chi vince chiude davanti a tutti. I ragazzi di coach Simone Porcarelli arrivano dal successo di Pesaro contro il Loreto e oggi saranno impegnati sul parquet del Multieventi. Palla a due alle ore 21.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: