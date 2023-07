Quincy Ford alla VL Pesaro

Quincy Ford alla VL Pesaro.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo che porterà in maglia biancorossa Quincy Ford. Ala forte classe 1993, prodotto del college di Northeastern, nel 2016/2017 scende in campo in G-League con i Salt Lake City Stars.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: