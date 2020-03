EUROLEGA Quinta sconfitta consecutiva per Milano Nel deserto del Forum di Assago, il Real Madrid vince in rimonta per 78 a 73

Quinta sconfitta consecutiva per Milano.

Nell'atmosfera surreale del Forum di Assago, l'Olimpia Milano domina per tre quarti la sfida con il Real Madrid prima di cedere nell'ultimo periodo alla rimonta del quintetto spagnolo. Trascinata da un monumentale Moraschini, la squadra di Ettore Messina gioca un primo quarto praticamente perfetto. Difesa impeccabile e l'83% nel tiro da tre, sono la logica conseguenza del 25 a 11 per Milano dopo i primi 10 minuti. I padroni di casa allungano all'inizio del secondo quarto ma poi arriva il primo, improvviso black-out che permette alla squadra di Pablo Laso di mettere a segno, un mega parziale di 17-0 e rientrare decisamente in partita. Il solito Moraschini ma anche Della Valle, Gudaitis e Micov trovano punti pesanti che valgono il +10 Milano all'intervallo lungo. Dopo un terzo quarto interlocutorio, la partita si decide nell'ultimo periodo quando arriva il secondo black-out della squadra di Ettore Messina. Il Real sale in cattedra e con un altro parziale devastante, 16 a 0, piazza l'allungo decisivo. Una volta avanti, il quintetto spagnolo si affida all'esperienza di Rudy Fernandez, autore di 16 punti e a Tavares, assoluto dominatore sotto le plance con 12 rimbalzi. Ad un Olimpia troppo discontinua, non bastano i 21 punti di Moraschini e i 13 di Micov. Milano tornerà in campo domani a Valencia, per una sfida probabilmente decisiva in ottica play-off, in un altra partita a porte chiuse.



I più letti della settimana: