Quinta vittoria consecutiva per la Tiss' You Care San Marino che espugna il parquet del Pala Rossini di Ancona, imponendosi per 61 a 58. Il quintetto di Massimo Padovano sale a quota 14 punti, a sole due lunghezze dalla coppia di testa formata da Todi e Montemarciano. Da segnalare per la squadra sammarinese, 4 giocatori in doppia cifra con Ugolini e Saponi 14, Macina e Sorbini con 10 punti.