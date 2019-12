SERIE C Quinta vittoria consecutiva per la Tiss' You Care San Marino La squadra di Padovano vince 61 a 58 al PalaRossini di Ancona

Quinta vittoria consecutiva per la Tiss' You Care San Marino che espugna il parquet del Pala Rossini di Ancona, imponendosi per 61 a 58. Il quintetto di Massimo Padovano sale a quota 14 punti, a sole due lunghezze dalla coppia di testa formata da Todi e Montemarciano. Da segnalare per la squadra sammarinese, 4 giocatori in doppia cifra con Ugolini e Saponi 14, Macina e Sorbini con 10 punti.



