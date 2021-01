Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini 76-72

Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini 76-72.

Esce sconfitta RivieraBanca dal derby del PalaCattani contro i Raggisolaris Faenza dopo essere stata ad un passo dalla vittoria ed aver condotto perfettamente la partita per 35'. Ancora senza Rivali, i biancorossi erano stati bravissimi a mettere in difficoltà i padroni di casa con tanta intensità soprattutto in difesa, salvo poi accusare il colpo sia fisicamente che mentalmente nei minuti finali: Faenza ha prima rimontato lo svantaggio e poi conquistato i due punti all'overtime.

"Abbiamo giocato per 35' una partita magistrale, il piano tattico era perfetto: con la difesa '30' a tutto campo e la zona 3-2 abbiamo tolto ritmo a Faenza e giocato come volevamo noi. - ha dichiarato Coach Massimo Bernardi: "Siamo andati sopra anche di 16 punti e ad inizio ultimo quarto eravamo avanti di 14, purtroppo abbiamo una condizione approssimativa per via degli infortunati: Rivali ancora non c'è e Simoncelli fa quello che può, è stato eccezionale per 35' ma poi la squadra è calata". "Sono tornati gli errori ai tiri liberi nei momenti importanti, Sono molto arrabbiato per questo e la squadra deve fare un bel bagno di umiltà".



