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Rapublic Cup riporta il basket di strada in piazza Sant'Agata

Il torneo 3vs3, promosso dalla Fsp durante Rapublic Festival 6-0, ha avuto otto squadre partecipanti e ospiti illustri come Pietro Aradori, Tommy Marino, Ygor Biordi e Alessandro Vecchiato

di Nicola Petricca
7 giu 2026

Un canestro in piazza, una delle viste più iconiche del Titano sullo sfondo, una palla a spicchi, un semplice, ma azzeccato gioco di parole tra il genere musicale più legato a questo sport e il nome della Repubblica sammarinese ed ecco che il basket torna a vivere tra le strade del centro storico di Città. Rapublic Cup ha riportato per un giorno la pallacanestro all'interno delle mura cittadine, con un torneo come non se ne vedevano da tempo, naturale prosecuzione della sesta edizione dell'evento dedicato all'hip pop Rapublic Festival, che era partito con una serata musicale al campo Bruno Reffi.

Se il sabato si è preso la parte alta della città, di domenica è stato il turno della parte bassa e di piazza Sant'Agata, in cui è stato allestito il terreno di gioco per il torneo promosso dalla Federazione pallacanestro sammarinese e organizzato da Marco De Angelis. Tra gli ospiti della giornata, anche il cestista sammarinese Ygor Biordi, ex giocatore di Serie A1, oggi militante in B Nazionale: "È bello, soprattutto perché a San Marino non si vedono sempre queste cose - commenta a proposito del torneo -. Devo ringraziare anche Marco, mio caro amico, che ha organizzato tutto questo evento, è un modo anche per rivedersi, incontrare dei giocatori, anche degli ospiti importanti come Pietro Aradori, che è un mio caro amico, con cui ho avuto la fortuna di giocare a Bologna. Portare gente così a San Marino non è da tutti i giorni, quindi è una bellissima cosa, una bella atmosfera".

Otto sono state le squadre partecipanti, con cestisti di vario livello, che hanno giocato dal primo pomeriggio a sera. E mentre a bordo campo c'era a osservarli Pietro Aradori, ex capitano della Nazionale italiana, in partita sono scesi anche due ambasciatori della disciplina come Alessandro Vecchiato e Tommy Marino, ex giocatore di Serie A1, diventato una leggenda del panorama italiano del 3vs3: "La cornice è incredibile e il campo stupendo - dice -. Anche se passano gli anni e non sono più di primo pelo, io cerco sempre di tenere un piede attaccato al basket, non solo quello delle cronache che faccio, ma anche quello giocato, quindi venire in posti del genere per me è il massimo, è proprio riconnessione".



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