SERIE A2 RBR, ecco il play: è Bartoli. Forlì pesca Zanetti dalla B nazionale Rimini batte il primo colpo del mercato, con una guardia fisica e duttile da Scafati. La Unieuro rafforza il reparto lunghi con il campione d'Europa Under 20

RBR, ecco il play: è Bartoli. Forlì pesca Zanetti dalla B nazionale.

Primo colpo di mercato per la Rinascita Basket Rimini, che trova in Saverio Bartoli il playmaker tanto atteso e richiesto dalla piazza sin da gennaio. Sarà il 26enne umbro a comporre il reparto delle guardie titolari insieme a Davide Denegri, probabilmente permettendogli di tornare nel proprio ruolo naturale, in posizione 2. Bartoli, alto 1.94, è un play dal fisico strutturato, esperto nel gioco interno più che al tiro da 3 e già navigato, avendo trascorso tutta la carriera in A2. La miglior stagione l'ha disputata nel 2024/25, con Piacenza, realizzando 10.2 punti e 5 assist di media, mentre lo scorso anno si è diviso tra Bergamo e, dopo l'esclusione dei lombardi dal campionato, Scafati, dove ha trovato meno spazio, ma ha contribuito comunque alla promozione in A1 dei campani, avvenuta proprio sul parquet della Dole.

Se Rimini puntella le guardie, Forlì rafforza i lunghi, pescando uno dei migliori prospetti della Serie B nazionale, Giacomo Zanetti. Alto 2.05, 21 anni di età, è cresciuto e ha esordito a Cremona, ma arriva da due anni nel Treviglio Brianza Basket, con cui ha anche disputato i playoff, una volta tornato in campo dopo un brutto infortunio. Tra Cremona e Treviglio ci sono state l'esperienza a Piadena, ma soprattutto quelle in maglia azzurra, avendo disputato gli Europei Under 18 nel 2023, ma soprattutto quelli Under 20 del 2025, vinti dall'Italia. A Forlì arriva su impulso di coach Nanni, che lo conosce bene, avendo condiviso con lui la campagna europea dell'anno scorso.

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