Rbr: il basket a Rimini, adesso, ha un'unica realtà

Il progetto Rinascita Basket Rimini è nato nell'estate 2018. Luciano Capicchioni attendeva solo che ci fosse alle sue spalle un degno erede. Ecco perchè la Rinascita Basket Rimini ha dovuto attendere forse più del dovuto prima di sentirsi titolare del 100%. Il Presidente Paolo Maggioli è la persona giusta al posto giusto, con tutto il suo staff, per riportare il basket di Rimini dove deve stare. Solo per restare nell'attualità, la Rinascita Basket Rimini è pronta a raccogliere qualsiasi opportunità e dunque se fosse A2 a tavolino, la società sarebbe già strutturata per far fronte agli impegni. Una società che è biancorossoazzurra percè all'interno c'è San Marino fin dalle origini. Il Presidente della Federbasket sammarinese Damiano Battistini infatti è uno dei soci fondatori. Luciano Capicchioni? Impossibile che non abbia ruolo. E infatti il procuratore continuerà a seguire da esterno, quello si, ma dando una grossa mano per il settore giovanile.

Sentiamo Moreno Maresi, vice presidente RBR