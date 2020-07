MERCATO RBR Rimini, ecco Crow: "Non vedo l'ora di giocare al Flaminio"

E' Nicholas Crow il nuovo arrivato in casa RBR Rimini. "Non vedo l'ora di iniziare" - ha affermato l'ala piccola, lo scorso anno in forza allo Scafati in Serie A2 - "per me è un passo indietro dal punto di vista sportivo ma un grande passo in avanti sotto il profilo umano". Il prossimo anno, infatti, il cestista italiano vestirà la maglia della squadra della città dove è nato 31 anni fa.

Nel video l'intervista

I più letti della settimana: