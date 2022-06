SERIE C SILVER Reazione Titano, Montemarciano ko 70-50 Prova di forza dei biancazzurri, che scappano nella ripresa e impattano la finale playoff.

Prova di forza della Pallacanestro Titano che reagisce al ko di gara1 e impatta la finale per la C Gold con un perentorio 70-50 su Montemarciano. Un crescendo quello dei biancazzurri che dopo il 17 pari del 10° arrivano al riposo lungo sul +7 e nel secondo tempo si assestano sulla doppia cifra di vantaggio, senza rischiare più. Brillano i 15 di Gamberini e i 14 di Macina, mentre Liberti e Fusco ne combinano 23. Adesso la serie si sposta nelle Marche per gara 3 e 4, che si giocheranno sabato e mercoledì.

