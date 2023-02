Recanati corsaro a San Marino: Pallacanestro Titano ko 80-68

Pallacanestro Titano - Recanati

Con il Multieventi impegnato, la Pallacanestro Titano “emigra” ad Acquaviva e crolla sotto i colpi di Recanati che fa suo uno degli scontri diretti della 6^ giornata di ritorno nel campionato di Serie C Silver. Termina 80-68 per gli ospiti, guidati in panchina da una vecchia conoscenza del basket biancazzurro come Massimo Padovano. L'ex coach dei Titans fa lo scherzetto a Macina e compagni rimettendo tutto in gioco per la promozione alla C Unica del prossimo anno.

I biancazzurri restano al terzo posto in solitaria con 28 punti ma ora, alle spalle, hanno un poker di inseguitrici a 26: Fossombrone, Perugia, Gualdo e la stessa Recanati. Che sul Titano fa la voce grossa, soprattutto dopo l'intervallo. Prima la partita è molto equilibrata, fioccano le triple in avvio: dopo 5 minuti sono addirittura 7 (3 per San Marino, 4 per la Svethia). Primo quarto che si chiude sul 24-20 per Recanati, secondo in perfetta parità: 37 pari con l'EA Titano anche in vantaggio grazie alla tripla di Pasolini. La svolta del match arriva di ritorno dagli spogliatoi: Recanati piazza un break di 13-2 grazie ai canestri a raffica di Amoroso e Pajola che chiuderanno rispettivamente con 13 e 23 punti. San Marino si trova costretta a rincorrere e, a inizio quarto periodo, la bomba di Palmieri vale il -3. 63-60 ma dall'altra parte Nespi piazza le due triple della sicurezza e che indirizzano inesorabilmente le sorti dell'incontro. Finisce 80-68 per Recanati che, oltre ai già citati Amoroso e Pajola, manda anche Chiorri in doppia cifra con 15 punti. Alla Pallacanestro Titano non bastano i 17 di Raschi, i 15 di Fusco e i 14 di Palmieri. Arriva uno stop casalingo ma la strada, per i ragazzi di coach Rossini, è ancora in pianura.