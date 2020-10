Repesa è oltre Venezia: "Lavoriamo per riportare Pesaro in alto"

Prossima fermata, Mestre, prossimo avversario Venezia. Tutto si può dire tranne che il calendario abbia dato una mano alla partenza della Carpegna Prosciutto. Che non sa ancora se Carlos Delfino potrà essere della partita. Dopo essersi allenato a parte per tutta la settimana, il capitano potrebbe tornare disponibile in extremis. Oppure no. Incertezza, oltre agli argomenti che mette in campo la corazzata Umana Reyer. Argomenti che non agitano la vigilia di Jasmin Repesa.

Pur sapendo benissimo che il campionato potrebbe non cominciare domani o comunque che quella contro Venezia non sarà né decisiva, né scontro diretto, il coach continua il suo percorso convinto di trasformare Pesaro da un gruppo che prova a giocarsela o un gruppo che vuole vincere.