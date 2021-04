Repesa: "Subiamo troppi punti, voglio concentrazione e coraggio"

Parola d'ordine "resettare". Troppe, seppure con tutte le attenuanti del caso, le 5 sconfitte consecutive che Pesaro ha messo insieme, troppe non solo per recitare il ruolo della protagonista come successo in Coppa Italia, ma anche per poter pensare ai play off. Tutto il margine, la Carpegna Prosciutto, se lo è giocato e adesso si ricomincia da uno spareggio. In trasferta, contro una Fortitudo che invece di partite consecutive ne ha vinte tre, sta bene ed è in fiducia: l'avversario peggiore possibile per una Pesaro in precarie condizioni. E allora il talismano biancorosso è Jasmine Repesa che è la bestia nera di coach Luca Dalmonte battuto negli incroci 10 volte su 12.