SERIE A Repesa: "Trento squadra profonda e di talento, ha tanti giocatori che possono farci male"

Alla Vitrifrigo arriva una Trento ancora senza punti, Jasmin Repesa però non si fida: "Loro sono 3/3 in Eurocup, competizione più difficile del nostro campionato. Sono una squadra con molti giocatori nuovi, solo che viaggiano più di noi avendo la coppa e credo che abbiano perso qualche partita in più per questo motivo. Senza dubbio sono una squadra profonda, costruita bene e di talento, con almeno cinque o sei giocatori che possono farti male e segnare 20 punti a partita. Contro Venezia Filloy ha fatto bene, è stato lucido in attacco e non abbiamo ripetuto gli errori commessi contro Cantù, facendo molto, molto meglio". Sentiamo





