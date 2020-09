SERIE A Repesa: "Un progetto tutto nuovo, vogliamo partire bene"

Con l'anticipo di questa sera tra Treviso e Trento comincia il campionato di pallacanestro di serie A. Domani il resto della prima giornata nella quale la Carpegna Prosciutto Pesaro debutta in casa alle 18,30 contro Sassari, squadra già incontrata in preseason nel girone di Supercoppa. Una squadra ambiziosa, quella isolana, che sta ancora cercando una identità precisa, ma che Pesaro ha già dimostrato di potere mettere in difficoltà.

Nel video l'intervista al coach pesarese Jasmin Repesa.



