Repesa vede troppi errori, De Raffaele elogia difesa e solidità mentale

Le interviste ai coach

Pesaro perde in volata dopo aver condotto per 36', ciò nonostante, al di là del pessimo finale, Jasmin Repesa non vede lati positivi nella prova dei suoi: "Onestamente io non sono stato soddisfatto del nostro primo tempo, che abbiamo chiuso a +2 facendo tantissimi errori. Senza fluidità in attacco, che quest'anno ha fatto la differenza in tante partite. Stavolta no, abbiamo tirato malissimo con basse percentuali sia da due che da tre. Sotto il 20% da tre è difficilissimo vincere contro un avversario forte come Venezia. Abbiamo subito un 10-0 in 1' e lì ci siamo fermati completamente, sia in attacco che in difesa. Non girava la palla, i tiri aperti non sono andati dentro, qualche forzatura e tutto è andato male".





Viceversa, Walter De Raffaele elogia la tenuta mentale del gruppo e ha ben chiaro l'elemento che ha permesso alla Reyer di svoltare: "Abbiamo cambiato difesa e credo sia stata la chiave, perché abbiamo messo una difesa con tutti i cambi sistematici che ha fatto perdere il ritmo a Pesaro, che gioca a mille all'ora. Quello ci ha permesso di prendere fiducia in attacco aprendo un po' il cambio e l'inerzia è girata nelle nostre mani. Credo che la qualità migliore, in una partita dura come mi aspettavo, sia stata quella di non andare mai via di testa. Nonostante nei primi due quarti non segnassimo abbiamo tenuto difensivamente, così come quando siamo andati sotto di 10 ho visto una squadra molto presente, con il coinvolgimento di tutti e 12 i giocatori".