Repesa: "“Veniamo da una settimana molto positiva, siamo pronti per Trieste"

L'intervista a Jasmin Repesa

La vigilia di Pesaro – Trieste passa per lavoro e concentrazione. Elementi fondamentali per affrontare l'impegno casalingo dopo la bella prova di Brindisi. La Carpegna Prosciutto è pronta per questa penultimo impegno del 2020. Nella conferenza stampa di coach Repesa non manca l'analisi sull'avversario. Una squadra, Trieste, che è diversa da quella vista ad inizio stagione, ma reduce dalla sconfitta contro Venezia. L'anno della VL si chiuderà con la sfida di Bologna contro la Virtus per l'ultimo recupero da calendario. VL che sarà impegnata anche sul mercato, alla luce dell'infortunio di Massenat e non solo. Argomento che il coach di Pesaro per ora preferisce rimandare.



Carpegna Prosciutto Basket Pesaro