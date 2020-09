Riecco il basket: c'è Pesaro-Sassari

La prima palla a 2 fa un certo effetto. Intanto perché la pallacanestro ritorna a giocare dopo i giorni bui e poi perchè é nell'anno fermato a metà per Pesaro erano stati solo dolori. Ecco perché c'è tanta attesa per la nuova Carpegna Prosciutto, un progetto affidato ad un big della panchina come Jasmin Repesa. Che nelle parole della vigilia pensa a partire bene, ma si rammarica per le porte chiuse. Avversario di turno quella Sassari che, ambiziosa ma non ancora del tutto a posto, la Carpegna Prosciutto ha già dimostrato in Supercoppa di poter mettere in difficoltà.

Nel video l'intervista al coach Jasmin Repesa.