COPPA ITALIA LNP A2 Rimini Basket, è un tripudio: la Coppa Italia di A2 è tua, al Flaminio La Dole batte 77-58 Verona in una gara senza storia da metà terzo quarto in poi. È il primo trofeo della Rbr

La rinascita è completa. Di fronte a un Flaminio strapieno, il Rimini Basket trova il primo trofeo della propria storia e, soprattutto, la prima gioia da quando è rinato come Rbr, battendo Verona nella finale di Coppa Italia Lnp di Serie A2, 77-58.

Partenza molto contratta dei veneti, male soprattutto l'ex Justin Johnson, che si prende cinque tiri e li sbaglia tutti. Molto meglio la Dole Rimini, guidata da un Denegri regolarmente in campo, nonostante la storta alla caviglia patita contro Brindisi, e da un Leardini da sette punti immediati. La panchina, però, non aiuta, e così, dopo essere andata al time out per Verona sul 15-3 a favore, Rimini non segna più e il primo quarto si chiude in parità, grazie alla tripla di Monaldi e ai cinque punti di Baldi Rossi.

Nel secondo quarto, Rimini rompe il digiuno al tiro da tre grazie a Tomassini e va di nuovo avanti con un gioco da tre punti di Camara, presenza costante sotto canestro. Al quindicesimo minuto timbra il cartellino anche Johnson, con una schiacciata che lo sveglia dal torpore, e poi una tripla. Ma le due bombe di Tomassini e il tap-in di Simioni sulla sirena portano Rimini all'intervallo lungo avanti di 4.

Ripresa di gioco molto a rilento, con tanta difficoltà a segnare da un lato e dall'altro. Poi, d'improvviso, esplode Marini (poi votato Mvp sia del torneo, sia della finale), che da solo scava un solco tra Rimini e Verona. Il numero 13 piazza un break da quattro punti, un secondo, identico, e chiude il periodo con ben 14 punti realizzati in sei minuti, portando Rimini all'ultimo quarto sul +10, 56 a 46, mentre, per Verona, Johnson sembra quasi spaventato e rinuncia spesso al tiro, andando sempre fuori bersaglio quando ci prova.

La gara dei veneti finisce di fatto qui e la pietra tombale sulla finale della Tezenis la mette l'uscita per infortunio di Zampini, fin lì miglior marcatore dei gialloblù. Rimini è in fiducia totale, fa piovere triple con Tomassini, Denegri e addirittura Sankare (votato rivelazione del torneo), spinta da un tifo incessante, Verona non trova mai il feeling con il canestro e così, mentre il divario si amplia, il tempo a disposizione si riduce sempre più, fino al tripudio finale. Vince Rimini 77 a 58, la Coppa Italia Lnp di Serie A2 è dei biancorossi, per la prima volta.

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