Rimini - Cividale. Dell'Agnello: "Possiamo vincere anche a Verona", Pillastrini: "Crollati a rimbalzo"

La serie di semifinale dei playoff promozione di Serie A2 lascia in dote una Rimini lanciatissima, a livello fisico e morale, e una Cividale che ha dato tutto e lottato fino in fondo, nonostante le assenze e le rotazioni ridotte. Il 3-1 finale, perciò, soddisfa molto Sandro Dell'Agnello, ma l'allenatore della Dole, si congratula innanzitutto con gli avversari per le prestazioni offerte: "Ci hanno fatto sudare. Dobbiamo fare loro enormi complimenti, anche perché dobbiamo riconoscere con onestà che hanno giocato tutta la serie senza un titolare. Quindi, per noi che avevamo una rotazione più lunga, sicuramente questo è stato un piccolo vantaggio. Per come sono andate le partite non credo che abbiamo rubato nulla, però veramente tanti complimenti a loro".

La decisiva gara-4 si è divisa in due fasi quasi speculari: Cividale a gestire nella prima metà, con Rimini a inseguire - pur rimanendo a contatto -, la Dole che si prende la scena nella seconda, allunga e chiude. Dell'Agnello spiega così le differenze tra primo e secondo tempo: "Secondo me abbiamo fatto un primo tempo un po' troppo allegro, figlio del +17 della partita di due giorni fa. Nello spogliatoio, tra il primo e il secondo tempo, ci siamo un attimo concentrati su questo aspetto e abbiamo cambiato anche un paio di cose in difesa che hanno funzionato sicuramente meglio nel secondo tempo, ma anche grazie a giocatori che muovevano più le gambe rispetto al primo. E quindi come vedete poi la partita è venuta totalmente dalla nostra parte, sia per i rimbalzi, sia per i canestri facili non concessi e questo ci ha consegnato di nuovo una finale. Fare due finali per due anni consecutivi non è una cosa molto usuale, siamo contentissimi".

Infine, una considerazione in vista della finale con Verona, dove il fattore campo, ancora una volta, non sarà a favore di Rimini: "Questi playoff sono caratterizzati dalle vittorie in trasferta, in generale, e noi abbiamo vinto in trasferta a Pesaro - la prima del ranking - e abbiamo vinto in trasferta a Cividale - la quinta era del ranking -. Con grande rispetto, perché Verona se vi ricordate bene, la scorsa estate era la favorita numero uno per la promozione, penso che possiamo vincere anche lì".

Stefano Pillastrini, allenatore di Cividale, ringrazia prima di tutto Rimini per quanto fatto inizio gara, con Denegri che ha sbagliato volontariamente il tiro libero assegnato alla Dole per il fallo tecnico comminato a Verona, dopo la schiacciata di Devetta, nel riscaldamento, che ha rotto un tabellone e ritardato la gara di oltre un'ora: "Il fatto di aver iniziato la partita sbagliando apposta al tiro libero è un gesto di fair play che secondo me non è da sottovalutare. Credo che questa cosa faccia bene allo sport, faccia bene in quanto, seppur ci fosse un ambiente caldo, con grande agonismo, grande voglia di vincere, grande voglia di portare a casa le partite, però c'è stata correttezza e questa è una cosa che credo vada sottolineata".

Poi, l'analisi della sfida: "Noi ci siamo battuti, ma, dove avevamo tenuto botta e addirittura vinto gara-2, cioè a rimbalzo, oggi siamo crollati. Rimini è stata sempre un po' più brava durante la serie a crescere in questo senso: ovviamente c'è una differenza strutturale enorme tra loro e noi, però siamo riusciti in qualche modo a rimediare e a farla diventare un'opportunità. Oggi proprio non ci siamo riusciti, credo che la partita si sia giocata lì, perché noi nel primo tempo abbiamo tirato molto bene e giocato molto bene. Secondo me anche dopo non abbiamo giocato male difensivamente, ma offensivamente, quando Rimini ci metteva il corpo addosso e aggressività e noi avevamo qualche giocatore che non ne aveva proprio più, era difficile attaccare meglio. Però, fossimo riusciti a tenere rimbalzo come nelle altre partite, secondo me saremmo stati attaccati alla gara e magari in fondo l'avremmo potuta spuntare. Purtroppo questo non è successo, merito di Rimini: bravissimi, faccio loro un grande in bocca al lupo per la finale. Credo che Rimini meriti di esserci, come Verona del resto. Penso sarà una finale degna, con due squadre che meritano di andare in Serie A".







