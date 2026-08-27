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Rimini, ecco l'ultimo colpo: lo statunitense Cody Demps

Ala, guardia e all'occorrenza playmaker, arriva dall'Hapoel Be'er Sheva, Premier League israeliana. Lo scorso anno ha tenuto 14 punti di media

27 ago 2026
Rimini, ecco l'ultimo colpo: lo statunitense Cody Demps

La Dole Basket Rimini completa la propria rosa con un altro statunitense: è l'ala-guardia Cody Demps. Classe 1993, 195 centimetri per 88 chili, l'americano arriva dalla Premier League isrealiana, in cui militava nell'Hapoel Be'er Sheva, principale squadra della propria carriera. Giocatore principalmente offensivo, fa dell'arresto e tiro e del tiro da tre punti i propri punti di forza.

Demps ha cominciato la propria carriera al College, per poi passare anche dalla G-League (la lega di sviluppo della Nba) prima di spostarsi in Europa, dove ha militato principalmente nell'Hapoel. Lo scorso anno ha tenuto medie di 14 punti, 2.23 rimbalzi, 3.5 assist e 1.4 rubate in 31.7 minuti di gioco per partita, la sua seconda miglior stagione da quando ha attraversato l'oceano. A Rimini lo valutano come un colpaccio, ciò che è certo è che per la Rbr risulterà un giocatore molto utile, potendo giocare da ala, da guardia tiratrice e anche da playmaker.




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