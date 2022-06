Rimini in A2 dopo 11 anni

Dopo la festa del calcio con la promozione del Rimini in Serie C, arriva quella del Basket con la Rinascita Rimini in A2. Rimini torna nel basket che conta dopo 11 anni battendo Roseto 71-53. Al termine di gara 4 secondo match point favorevole al Flaminio stracolmo per il quintetto di Ferrari.

Festa per il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore allo Sport Moreno Maresi che in una nota congiunta hanno scritto: "La promozione in A2 del Rinascita Rimini Basket rimarrà nella storia e nel cuore della città e della pallacanestro riminese. Una vittoria straordinaria, che corona un campionato giocato in maniera magistrale e che, soprattutto, realizza un sogno cominciato nel 2018, quando alcune forze della città hanno deciso di puntare e investire sul rilancio della tradizione del basket cittadino. Una realtà, quella dell'RBR, che è nata dal basso, grazie a chi ci ha creduto e ai suoi atleti, riuscendo a crescere passo dopo passo, partita dopo partita, e affrontando le diverse sfide sempre a testa alta, con grinta. Con la vittoria di ieri al Flaminio abbiamo toccato con mano un successo grandioso, che ha saputo emozionare l’intero palazzetto e la città tutta, come dimostra il clima di festa che si è creato, anche fuori dal campo. La prova più bella di quel senso di comunità che poche cose, e lo sport è una di questa, sanno creare".