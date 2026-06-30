SERIE A2 Rimini, rivoluzione sotto canestro: salutano Sankare, Camara e Alipiev. Ecco Udom Si svuota il reparto lunghi, escono due stranieri, ma arriva il colpo dalla Serie A1: l'ala di Cremona

Rimini, rivoluzione sotto canestro: salutano Sankare, Camara e Alipiev. Ecco Udom.

Lo hanno corteggiato un po' tutte, in A2 e al piano di sopra, lo hanno cercato in tante, lo hanno trattato e a un certo punto si vociferava che potesse andare alla Virtus, e alla fine Assane Sankare lascerà Rimini, ma non in direzione Bologna, bensì Napoli. Sono i campani a spuntarla nella corsa al centro della Dole, uno dei prospetti più interessanti del campionato cadetto, centro di qualità e fisicità. Napoli ha guardato oltre il brutto infortunio che lo aveva limitato al proprio arrivo in Riviera, ha scrutato bene la grande stagione fatta quest'anno dal 19enne, che ha progressivamente recuperato la forma, incidendo tantissimo durante i playoff, e proprio la sua assenza per un problema muscolare è stata uno dei fattori chiave nella sconfitta di Rimini contro Verona in finale.

Allo stesso tempo, però, la RBR cede anche chi lo aveva sostituito a dovere nel momento clou della stagione, l'altro centro, il senegalese Gora Camara, che ha annunciato il proprio addio alla Riviera sui social, con un saluto seguito poi da quello della squadra stessa. La rivoluzione nel reparto stranieri si è conclusa con l'addio di Ivan Alipiev. L'ala bulgara, arrivata a fine dicembre, lascia dopo sola mezza stagione.

Per tre giocatori che se ne vanno, un altro entra in rosa e un quinto cestita è confermato. Rimini piazza il colpo dalla Serie A1 con l'innesto di Mattia Udom. Veterano, classe 1993, 202 cm per 104, può giocare sia da ala grande, sia da ala piccola. Italo-francese, in carriera ha anche giocato due partite in Nazionale e arriva dalla Vanoli Cremona, dove ha disputato solo 7 gare a causa di problemi fisici. Per quanto riguarda le conferme, Rimini puntella la fase difensiva rinnovando il contratto a Giacomo Leardini. È il quinto prolungamento, dopo quelli di Tomassini, Denegri, Marini e Simioni.

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