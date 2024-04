QUARTI PLAYOFF Rimonta Pallacanestro Titano, Porto Sant'Elpidio ko in gara 1 Negli ultimi 4' la Titano passa dal -6 al +6, grazie a un parziale di 13-1: la serie si può chiudere mercoledì nelle Marche.

Esordio di carattere ed esordio vincente, perché quando tutto sembra virare verso il peggio la Pallacanestro Titano si compatta e la spunta su Porto Sant'Elpidio. Gara 1 dei quarti finisce 72-66 con rimonta sammarinese negli ultimi 4', con un parziale di 13-1 che vale il passaggio dal -6 al definitivo +6: mercoledì, nelle Marche, ci sarà il match point per le semifinali, altrimenti si tornerà al Multieventi domenica, per la bella.

Con l'infortunio di Pesaresi a togliere fosforo e talento, l'idea annunciata alla vigilia era quella di puntare sul vantaggio fisico sotto canestro: detto fatto, con Felici miglior marcatore, insieme al rivale Boffini, a quota 19. Per i Titans anche 14 di Macina e 23 combinati da Fusco e Gamberini.



Felici si fa dominante fin dal principio, i bomber di Sant'Elpidio però rispondono a tono e si procede a braccetto. Il primo tempo si chiude con la magata del +3 ospite di Fabi – tripla allo scadere da quasi metà campo – mentre il via della ripresa dice 8-0 San Marino, che comanda per tutto il terzo.

Sant'Elpidio però non crolla, anzi, chiuso il periodo a -4, col quarto si fa coralmente letale dall'arco: Boffini, Fabi e Sagripanti mettono 3 triple in fila e al 36° gli ospiti sono a +6. E qui, come detto, comincia una nuova mini-partita, tutta dei Titans. Gamberini e Felici accorciano, con 1' 10” a cronometro Macina piazza la bomba del sorpasso e nel prosieguo la differenza la fanno i liberi: il Porto li sgaglia, Fusco ne mette 4 e gara 1 se l'aggiudica San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: