Rimonta per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che cede a Reggio Emilia per 93-81

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro combatte contro la Grissin Bon Reggio Emilia nella finale del 1°Trofeo Dukes Basket Sansepolcro ma non basta. Sono infatti gli emiliani di coach Buscaglia ad aggiudicarsi la competizione vincendo per 93-81, ma la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro reagisce con una bella rimonta dopo un difficile primo quarto e continua a mostrare un ottimo gioco di squadra dopo le due settimane di ritiro.

Ora per Pesaro arrivano le sfide di venerdì 6 e sabato 7 settembre nel Memorial Brusinelli in programma a Trento insieme ai padroni di casa della Dolomiti Energia, alla Vanoli Cremona e ancora alla Grissin Bon Reggio Emilia. Coach Federico Perego analizza la due giorni di amichevoli in Toscana: “Siamo una squadra nuova e l’aver affrontato due squadre di categoria è stato importante: oggi abbiamo reagito dopo il primo quarto e sappiamo che ogni giorno dobbiamo dimostrare di giocare in serie A e di giocare a Pesaro. Dobbiamo colmare il gap degli ultimi 3 – 4 minuti in cui ci si sono un po’ spente le gambe e la testa che non ci hanno permesso di vincere la partita. Il ritiro è stato molto positivo, la squadra ha subito fatto gruppo e stiamo capendo come dobbiamo affrontare questa stagione”.