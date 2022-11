Rimonta Titans, Giovane Pesaro ko 80-67

La Pallacanestro Titano parte con un quarto di ritardo ma quando s'accende, per la Giovane Pesaro, c'è poco da fare. Dopo due sconfitte i biancazzurri ritrovano il successo con un 80-67 che prende corpo nel terzo periodo, nel quale un parziale di 28-12 vale il sorpasso sui rivali – sin lì sempre avanti – e un finale senza veri rischi. I Titans agganciano al 3° posto Urbania – che ha una gara in meno – e Perugia: più in alto ci sono solo la Metauro Basket e l'imbattuta capolista Loreto Pesaro, da affrontare sabato prossimo in trasferta.

I protagonisti della rimonta sono Dini (19 punti) e soprattutto Gamberini, che spadroneggia segnandone 32. Gambe è sul pezzo fin da un avvio fin dal principio principio ma può poco contro una Pesaro capace di un primo quarto da 26 punti, con Santinelli (top scorer dei suoi a quota 22) e il duo Lorenzi-Ricci (24 combinati) che sono un rebus irrisolto per i biancazzurri. Che iniziano a sistemarla già nel secondo quarto, nel quale passano dal -11 del primo riposo al -5 dell'intervallo lungo. Al rientro dal quale cambia musica: la Titano si porta a ridosso e poi fugge con un 12-0, con Fusco (10 anche per lui) Dini e Gamberini a infilare canestri pesanti. Pesaro prova a rientrare un paio di volte, nel periodo in questione – chiuso comunque sotto di 11 – e col -7 del 36°, subito tamponato da Raschi e Dini. È fatta, i biancazzurri la vincono con una rimonta autoritaria che, a una settimana dalla sfida alla capolista, è proprio quello che ci voleva.