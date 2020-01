EUROLEGA Rimontone Milano, dal -20 al successo sul Bayern L'Olimpia è sempre sotto, sorpassa a 30" dalla fine e la blinda con Nedovic: 79-78.

Contro un Bayern Monaco ultimo ma caricato dal successo col Maccabi, Milano gioca un quarto d'ora, ma è il quarto d'ora che conta e alla fine il Forum, dopo tanto fischiare, festeggia. Ne esce un 79-78 imponderabile a metà del terzo, quando l'Olimpia era crollata a -20. Una vittoria fondamentale, che mette il fermino al tris di ko e permette di tener dietro il rimontante Fenerbahce e ribadire il 7° posto. A far luce nel momento buio sono Roll, Rodriguez – a un punto dal doppio 10 con gli assist – e Micov, che si sblocca solo nella ripresa ma alla fine chiude a quota 16, 11 dei quali segnati nel quarto.

Storia opposta, di là, per Barthel, che la metà dei suoi 18 li infila in un primo periodo tutto di un Bayern quasi perfetto al tiro. Così, nonostante l'ottimo avvio offensivo di Scola, Milano si ritrova subito a inseguire, e col passare dei minuti la vicenda si fa sempre più nera. Tre triple a stretto giro di King valgono il primo allungo del Bayern, che nel secondo va fino a +11 e in avvio di terzo prende il volo, con Lo e Monroe a produrre il 15-2 del già citato +20.

Il Forum perde la pazienza e non le manda a dire a una Milano nulla in tutto, ma soprattutto dall'arco. Ed è proprio dall'arco che Micov dà la sveglia a se stesso e a tutti i suoi, cambiando le sorti della serata. 11-4 per finire il periodo, 18-6 al rientro dall'ultimo riposo – frutto delle incursioni di Rodriguez e dei triploni di Micov e Roll – ed è clamorosamente -1. Ribadito da un'altra bomba di Micov in apertura di 40°, dopodiché errore da tre di Dedovic, pallaccia persa da Barthel e contropiede Roll-Rodriguez-Tarczewski per il sorpasso. Mancano 30” e da lì in poi son solo liberi: 3/4 sia di Zipser che di Nedovic, che a 6” dalla fine sbaglia il secondo, fa ammenda gettandosi a rimbalzo - con l'aiuto di Tarczewski - e blinda il rimontone.



