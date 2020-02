Rinviate tutte le partite, compreso Umbertide - Pallacanestro Titano

Tutte le partite dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver sono state rinviate, compresa Umbertide - Pallacanestro Titano. Le gare verranno recuperate con un turno infrasettimanale previste per mercoledi 8 aprile. Di fatto sarà l'ultima giornata della stagione regolare. Se non dovessero sopraggiungere ulteriori impedimenti, il campionato ripartirà nel weekend del 7 e 8 Marzo, con la nona giornata del girone di ritorno.