RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola 90-78.

Il derby è biancorosso. Vittoria di RivieraBanca che questa volta esce vincitrice dall'overtime nella sfida contro l'Andrea Costa Imola: partita ricca di emozioni, un risultato importante che rilancia i ragazzi di Coach Bernardi dopo le ultime due sconfitte. Ottima notizia il ritorno sul parquet di Rivali, che ha dato un grande contributo ai suoi compagni per la conquista dei due punti.

"I ragazzi hanno fatto un'impresa stratosferica, eravamo in condizioni non ottimali e penso si sia visto in alcuni momenti.- ha commentato Massimo Bernardi - Ringrazio Rivali perchè è andato oltre alle previsioni oggettive, è stato bravissimo: ha guidato bene la squadra e fatto le giocate nel momento giusto. I ragazzi sono stati tutti bravi, abbiamo voluto vincere questa partita a tutti i costi contro la sfortuna, una squadra molto forte e qualche situazione penalizzante a livello di falli: nell'ultima azione dell'alley-oop c'era una piccola spinta a Mladenov, nonostante questo abbiamo vinto bene con un buon divario che è sempre cosa importante in un'eventuale differenza canestri finale."

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 24 gennaio alle ore 18 presso il Carisport per il derby contro i Tigers Cesena, ottava giornata di campionato e prima del girone di ritorno.



