EUROPEI U18 Rossini: "Una partita di cuore e orgoglio" Le parole del CT della nazionale dopo il match contro Andorra

Stefano Rossini, CT di San Marino, commenta il match contro Andorra e parla del coraggio che hanno messo i suoi ragazzi nell'affrontare un match difficile e complicato come questo: " Hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno fatto con coraggio. Se dicessi di non essere soddisfatto di come si sono comportati, direi una bugia". Sentiamolo

