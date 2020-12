Sabato sera con Brindisi: Pesaro sfida la capolista

Jasmin Repesa

Reduce da due sconfitte, la VL Pesaro tornerà in campo sabato sera sul parquet di Brindisi, che vincendo a Milano si è presa la vetta della classifica. "Che cosa dire di Brindisi - commenta il coach della VL Jasmin Repesa - È veramente una bella sfida, per l'orgoglio. Non solo sono primi in classifica ma hanno già affrontato tutte le più forti e hanno vinto a Milano, Bologna e Sassari, perdendo solo a Venezia: basta dire questo. Li conosciamo, avendoci giocato due volte a Olbia in Supercoppa: per noi è una sfida bellissima, per recuperare i ragazzi che non sono in condizione e sfidare noi stessi".