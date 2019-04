Salta Gara2, Pallacanestro Titano vicina alla vittoria della Coppa AMU

Niente Gara2 di Coppa AMU tra Aesys Jesi e Pallacanestro Titano: la partita era in programma ieri sera ma non si è disputata a causa del ritardo del medico, che ha spinto gli arbitri ad annullare tutto. Ora si attende il pronunciamento del Giudice Sportivo ma salvo sorprese la vittoria sarà assegnata a tavolino ai biancazzurri, che in tal caso andrebbero sul 2-0 e si aggiudicherebbero la Coppa. Le due squadre si sono comunque sfidate in amichevole e i Titans si sono imposti 76-70.