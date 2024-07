EUROPEI U16 DIVISION C San Marino batte anche Malta e chiude 5^ l'Europeo

San Marino chiude al quinto posto finale l'Europeo Divisione C in Albania. La squadra di Stefano Rossini conclude il torneo con una vittoria convincente per 70-40 contro i pari età di Malta. Dopo il successo contro la Moldavia, per i Titani arriva il secondo successo di fila nel torneo. Ottima partenza sammarinese con i biancoazzurri sul 24-11 dopo il primo quarto. All'intervallo lungo San Marino conduce 49-22. La nazionale under 16 è in pieno controllo della partita e anche dopo trequarti di gara per Malta diventa quasi impossibile rientrare. Il 61-27 è una conferma. Nell'ultimo quarto è sostanziale controllo della gara che si chiude con un +30 finale che conferma la bella prestazione sammarinese. Federico San Martini segna 16 punti. In doppia cifra anche Francesco Mazzucco con 14. Il torneo under 16 va in archivio con un quinto posto finale per San Marino.

