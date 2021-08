CAMPIONATI EUROPEI PICCOLI STATI San Marino in Irlanda, le assenze non spengono l'entusiasmo

Un anno fa vinse il Covid e la manifestazione fu annullata, ma oggi no. Ridisegnato, ritoccato e anche dimagrito nella formula e nei partecipanti torna il Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Pallacanestro. Appuntamento a Dublino dal 10 al 15 agosto e San Marino ci sarà. "Ci saremo - ha detto il Presidente Federale Damiano Battistini - per senso di responsabilità e per testimoniare la voglia di tornare protagonista di uno sport come il nostro, di squadra, di contatto, che si gioca al chiuso. In pratica uno dei più penalizzati dalla pandemia". E allora pronti per Dublino dove Andrea Magnelli debutterà sulla panchina biancazzurra il 10 agosto nella partita contro Malta.

Girone all'italiana con Andorra, Gibilterra, Irlanda, Malta e San Marino e chi fa più punti vince l'oro senza l'appendice di semifinali e finale. Per il coach che non potrà disporre di Raschi, Botteghi, Ugolini e Fiorani, linea giovane e nonostante le difficoltà tante buone sensazioni. L'ultimo atto di giornata sono i complimenti del Presidente Federale Battistini ad Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. "Un risultato splendido che fa bene a tutta la famiglia dello sport sammarinese".

